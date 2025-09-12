Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഇ​സ്രാ​യേ​ൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 3:17 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 3:17 PM IST

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം; പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ലോ​ക​നേ​താ​ക്ക​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    meeting
    cancel
    camera_alt

    പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​ഹ്ബാ​സ് ശ​രീ​ഫ് അ​മീ​രി ദി​വാ​നി​ൽ​വെ​ച്ച് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ന്​ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മ​റി​യി​ച്ചും പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ലോ​ക നേ​താ​ക്ക​ളും രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​വ​ന്മാ​രും ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും അ​തി​ർ​ത്തി​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നേ​താ​ക്ക​ൾ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു. ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​ഹ്ബാ​സ് ശ​രീ​ഫ് അ​മീ​രി ദി​വാ​നി​ൽ​വെ​ച്ച് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണം ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും എ​ല്ലാ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളെ​യും ലം​ഘി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത, സ​മാ​ധാ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​ഹ്ബാ​സ് ശ​രീ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​മീ​റി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ, പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​വ​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സൗ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​സ​ൻ ബി​ൻ അ​ലി ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ദോ​ഹ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ ജോ​ർ​ഡ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ്രി​ൻ​സ് അ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ടാ​മ​നെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ​യും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യാ​യ ലെ​ഖ് വി​യ ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി, ഖ​ത്ത​റി​ലെ ജോ​ർ​ഡ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സാ​യി​ദ് മു​ഫ്‌​ല​ഹ് അ​ൽ ലാ​സി എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSupportWorld LeadersQatar NewsIsraeli attack
    News Summary - Israeli attack; World leaders in Qatar with support
    Similar News
    Next Story
    X