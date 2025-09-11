Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഇസ്രായേൽ ആക്രമണം;...
    Qatar
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 3:19 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 3:19 PM IST

    ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം; പ്രത്യേക നിയമസംഘം യോഗം ചേർന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം; പ്രത്യേക നിയമസംഘം യോഗം ചേർന്നു
    cancel

    ദോഹ: രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിനു നേരെയുള്ള ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ മറുപടിയായി ആഗോളതലത്തിൽ ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഖത്തർ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ നിയമസംഘത്തിന്റെ ആദ്യ യോഗം വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഡോ. മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ സാലിഹ് അൽ ഖുലൈഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു.

    രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും പരമാധികാരവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഇസ്രായേലിനെതിരെ നിയമപരമായ വഴികളും അവലോകനം ചെയ്തു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് നിയമാനുസൃത മാർഗങ്ങളിലൂടെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കാനും അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അൽ ഖുലൈഫി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:meetinglegal actionQatar NewsQatar Cabinetlegal teamIsraeli attack
    News Summary - Israeli attack; Special legal team meets
    Similar News
    Next Story
    X