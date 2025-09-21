Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 7:54 AM IST

    ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം: ഖത്തർ ഐ.സി.എ.ഒക്ക് കത്ത് കൈമാറി

    ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം: ഖത്തർ ഐ.സി.എ.ഒക്ക് കത്ത് കൈമാറി
    ഐ.​സി.​എ.​ഒ​യി​ലെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി ഈ​സ

    അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ മാ​ലി​കി കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് ക​ത്ത് കൈ​മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ​യി​ൽ ഹ​മാ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ.​ഒ) കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് ഖ​ത്ത​ർ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ത്ത് കൈ​മാ​റി. ഐ.​സി.​എ.​ഒ​യി​ലെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി ഈ​സ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ മാ​ലി​കി​യാ​ണ് സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദോ​ഹ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​റു​പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ആ​ക്ര​മ​ണം ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഷി​കാ​ഗോ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:gulfQatarIsraeli attack
    News Summary - Israeli attack: Qatar hands over letter to ISIO
