Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം...
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 12:34 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 12:34 PM IST

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​നം -യു.​എ​ൻ ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ്സ് ഹൈ​ക​മീ​ഷ​ണ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    UN Human Rights High Commissioner
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​വും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന-​സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ തു​ര​ങ്കം​വെ​ക്കു​ന്ന​തുമാണെന്ന് യു.​എ​ൻ ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ്സ് ഹൈ​ക​മീ​ഷ​ണ​ർ വോ​ൾ​ക്ക​ർ ട​ർ​ക്ക്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ജ​നീ​വ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 60ാമ​ത് സെ​ഷ​നി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​പ​ല​പി​ച്ച​ത്.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് വോ​ൾ​ക്ക​ർ ട​ർ​ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ത്തവരെ ഒ​രി​ക്ക​ലും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട​രു​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. യു​ദ്ധ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newshigh commissionerUN human rightsQatar NewsInternational Law
    News Summary - Israeli aggression violates international law - UN Human Rights High Commissioner
    Similar News
    Next Story
    X