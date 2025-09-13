Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം...
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 2:52 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 2:52 PM IST

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് -ഖത്തർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    • നെ​ത​ന്യാ​ഹു വി​ഷ​യ​ത്തെ വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു
    • ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും ഏ​തൊ​രു ലം​ഘ​ന​വും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല
    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് -ഖത്തർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി
    cancel

    ദോ​ഹ: പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​മെ​ന്ന് യു.​എ​ൻ സു​ര​ക്ഷ​സ​മ​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ ഥാ​നി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വ​ള​രെ ക​ടു​ത്ത ഭാ​ഷ​യി​ലാ​ണ് ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​യും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളെ​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. യു.​എ​സ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ, ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ എ​ങ്ങ​നെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും? ഹ​മാ​സ് ച​ർ​ച്ചാ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം യോ​ഗം ചേ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബോം​ബി​ട്ട​ത് -അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ർ​ന്നു. ​

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​നും യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തു​ന്ന ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നു​നേ​രെ​യു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റം മു​ഴു​വ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്ര​മ​ത്തി​നു​നേ​രെ​യു​മു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. തീ​വ്ര​വാ​ദ​വും ര​ക്ത​ദാ​ഹി​യു​മാ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നു കീ​ഴി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും, മ​നു​ഷ്യ​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ ധാ​ർ​മി​ക ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ലം​ഘി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും ഏ​തൊ​രു ലം​ഘ​ന​വും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്. ഞ​ങ്ങ​ൾ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റേ​ത​ല്ല, സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ക്താ​ക്ക​ളാ​ണ്. സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ പാ​ത​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്, യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ​യും നാ​ശ​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ലൂ​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും, ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സു​ര​ക്ഷ സ​മി​തി​യി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. 148 ഇ​സ്രാ​യേ​ലി -വി​ദേ​ശ ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ മോ​ച​നം, നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ മോ​ച​നം, ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഈ​ജി​പ്ത്, അ​മേ​രി​ക്ക എ​ന്നീ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ച​ർ​ച്ചാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ ഒ​രു​ക്കി​യ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കോ​മ്പൗ​ണ്ടു​ക​ളെ​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച​ത്. ഹ​മാ​സ് ച​ർ​ച്ചാ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, ന​ഴ്സ​റി​ക​ൾ, എം​ബ​സി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ പ​രി​സ​ര​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണം സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​ർ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ ഭീ​തി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നു ശേ​ഷം 22 വ​യ​സ്സു​ള്ള ഖ​ത്ത​രി​യാ​യ കോ​ർ​പ​റ​ൽ ബ​ദ്ർ സാ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഹു​മൈ​ദി അ​ൽ ദോ​സ​രി​യു​ടെ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. സു​ര​ക്ഷാ ചു​മ​ത​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യി​ലെ നി​ര​വ​ധി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റു. അ​വ​രെ​ല്ലാം നി​ല​വി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. കാ​ണാ​താ​യ​വ​രെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഇ​പ്പോ​ഴും തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ടു​ത്ത​താ​യി എ​ന്ത് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പ്ര​വ​ചി​ക്കാ​ൻ അ​സാ​ധ്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ദോ​ഹ​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വ​രാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക, ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ അ​പ​ല​പി​ച്ച കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തെ ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും തെ​റ്റാ​യ താ​ര​ത​മ്യ​ങ്ങ​ളും പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വി​ല​കു​റ​ഞ്ഞ വാ​ചാ​ടോ​പ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​ഷ​യ​ത്തെ വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ, എ​ല്ലാ ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും ത​ട​വു​കാ​രെ​യും മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ക, ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​പാ​ധി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ക, ഉ​പ​രോ​ധം നീ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ​മാ​ധാ​നം സാ​ധ്യ​മാ​കൂ എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.സ​മാ​ധാ​നം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി, തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ അ​ഹ​ങ്കാ​ര​ത്തി​ന് ന​മ്മ​ൾ കീ​ഴ​ട​ങ്ങ​രു​ത്. ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നും അ​തു​വ​ഴി ശാ​ശ്വ​ത സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യും തു​ട​ർ​ന്നും പ​രി​ശ്ര​മി​ക്ക​ണം.സ്വ​ത​ന്ത്ര, പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, ര​ണ്ട് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ര​ണ്ട് ജ​ന​ത​ക​ളും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി ഒ​ന്നി​ച്ച് ജീ​വി​ക്കു​ക എ​ന്നീ വാ​ക്കു​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    "ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ എ​ല്ലാ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു'

    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്ത് മ​ധ്യ​സ്ഥ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണം സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഫ​ല​സ്തീ​നു നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണെ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം അ​ൽ ഥാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ തീ​വ്ര​വാ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ന് ഒ​രു പ​രി​ഗ​ണ​ന​യും ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ മോ​ച​നം അ​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യ​ല്ലെ​ന്നും ആ​ക്ര​മ​ണം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ഒ​രു ആ​ക്ര​മ​ണ​വും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ല. യു.​എ​ന്നി​ൽ സ​മ്പൂ​ർ​ണ അം​ഗ​ത്വ​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. സ്കൂ​ളു​ക​ളും ന​യ​ത​ന്ത്ര കാ​ര്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്ള പ​രി​സ​ര​മാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച​ത്. ഒ​രു മ​ധ്യ​സ്ഥ രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​റ്റൊ​രു രാ​ഷ്ട്രം എ​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും ആ​ക്ര​മി​ച്ച​താ​യി നി​ങ്ങ​ൾ കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു. ​ഗ​സ്സ​യി​ലെ വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കും മാ​നു​ഷി​ക ദു​ര​ന്ത​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം ഒ​രു പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ വി​നാ​ശ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.ഇ​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യെ അ​സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsqatari prime ministerun security councilQatarNewsIsraeli attack
    News Summary - Israeli aggression aims to undermine peace and security - Qatari Prime Minister
    Similar News
    Next Story
    X