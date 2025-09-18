Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    18 Sept 2025 12:17 PM IST
    Updated On
    18 Sept 2025 12:17 PM IST

    ‘അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്ക​ണം’

    MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ഖ​ത്ത​ർ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​ത് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കെ​തി​രാ​യ വം​ശ​ഹ​ത്യ​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​വു​മാ​ണ്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ വം​ശ​ഹ​ത്യ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള യു​ദ്ധ​വും, കു​ടി​യേ​റ്റ -കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ, വം​ശീ​യ ന​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ഇ​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ര​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. 1967ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ടും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

