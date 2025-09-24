Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    24 Sept 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 12:58 PM IST

    ​​​​​​'ഇസ്രായേൽ വഞ്ചക രാഷ്ട്രം, ച‌ർച്ചക്ക് വിളിച്ചവരെ ആക്രമിക്കുന്നു' ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ

    ​​​​​​‘ഇസ്രായേൽ വഞ്ചക രാഷ്ട്രം, ച‌ർച്ചക്ക് വിളിച്ചവരെ ആക്രമിക്കുന്നു’ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ
    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വ​ഞ്ച​ക​രാ​ഷ്ട്ര​മെ​ന്നും ച‌​ർ​ച്ച​ക്ക് വി​ളി​ച്ച​വ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ത​ങ്ങ​ളെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും വ​ഞ്ചി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി പൊ​തു​ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ഭീ​ക​ര​ത ത​ന്നെ​യെ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച അ​മീ​ർ സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യെ ബ​ല​ഹീ​ന​ത​യാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​വും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ഭീ​ക​ര​ത​യു​മാ​ണ്. അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ശ​ത്ര​ക്ക​ളാ​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത്. നി​ര​വ​ധി ക​രാ​റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ചു​റ്റു​മു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇം​ഗി​ത​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ എ​ല്ലാ​വ​രും മാ​നി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ​ഈ ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ അ​ന്ത​സ്സി​നെ​യും രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ​യും മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​താ​ണ്. ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ഈ ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ൽ, അ​ത് കാ​ട​ത്ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​കും -ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദോ​ഹ​യി​ലെ ഹ​മാ​സി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. സ്കൂ​ളു​ക​ളും ന​യ​ത​ന്ത്ര കാ​ര്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. ​ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ വം​ശ​ഹ​ത്യ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ ന​യ​ത​ന്ത്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ നീ​ക്ക​മാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ​യെ വാ​സ​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​താ​ക്കു​കയാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.മ​റ്റ് നി​ര​വ​ധി രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​രും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 700 ദി​വ​സ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ൽ വം​ശ​ഹ​ത്യ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ന​മ്മ​ൾ ഇ​വി​ടെ ഒ​ത്തു​കൂ​ടു​മ്പോ​ഴും സം​സാ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രെ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    രൂ​ക്ഷ​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച ബ്ര​സീ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലു​ല ഡ ​സി​ൽ​വ, ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ​ട്ടി​ണി യു​ദ്ധാ​യു​ധ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി കു​ടി​യി​റ​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​​ഗി​ക സം​ഘ​വും അ​മീ​റി​നെ അ​നു​​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തെ, ആ​ക്ര​മ​ണം യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. യു.​എ​സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള എ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ ത​ള്ളു​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് സ​മി​തി​യി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    qatar ameer Qatar News gulf news malayalam Israel war
