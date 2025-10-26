Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഭൂ​മി​യി​ൽ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ല -അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ര​ട് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു
    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഭൂ​മി​യി​ൽ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ല -അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ
    ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഭൂ​മി​യി​ൽ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന് അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന. ഖ​ത്ത​ർ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ജി​ബൂ​ട്ടി, ഒ​മാ​ൻ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, ലി​ബി​യ, മ​ലേ​ഷ്യ, ഈ​ജി​പ്ത്, നൈ​ജീ​രി​യ, ഗാം​ബി​യ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും അ​റ​ബ് ലീ​ഗ്, ഒ.​ഐ.​സി എ​ന്നി​വ​രും പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    അ​ധി​നി​വേ​ശ വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ കു​ടി​യേ​റ്റ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ര​ണ്ട് ക​ര​ട് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നെ​സ​റ്റ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും യു.​എ​ൻ സു​ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 1967 മു​ത​ൽ കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ജ​ന​സം​ഖ്യ ഘ​ട​ന, സ്വ​ഭാ​വം, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ​ദ​വി എ​ന്നി​വ മാ​റ്റാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​യും അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മേ​യം 2334 ന്റെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​യും ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ച് 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നീ​തി​ന്യാ​യ കോ​ട​തി​യു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തെ പ്ര​സ്താ​വ​ന സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​വും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും രീ​തി​ക​ളു​ടെ​യും തു​ട​ർ​ച്ച​ക്കെ​തി​രെ അ​റ​ബ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം അ​വ​രു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​വും ധാ​ർ​മി​ക​വു​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ണം. അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും നി​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്ക​ണം. കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി 1967 ജൂ​ൺ നാ​ലി​ലെ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വു​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന നീ​തി​യു​ക്ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​ക മാ​ർ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

