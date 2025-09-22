Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    22 Sept 2025 2:06 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 2:06 PM IST

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം; രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​നി​യ​മന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മം
    ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഖ​ത്ത​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​ട​രു​ന്ന നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​ന​യ​ത​ന്ത്ര സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്താ​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ശ്നം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​നോ​ട് നാ​ഷ​ന​ൽ ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ്സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​യും അ​റ​ബ് നെ​റ്റ്‍വ​ർ​ക് ഓ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ്സ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ മെം​ബ​റു​മാ​യ മ​റി​യം ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ്യ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബു​ൽ ഗെ​യ്തു​മാ​യി അ​റ​ബ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് അ​ൽ അ​തി​യ്യ ഇ​ക്കാ​ര്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രെ വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്യു​ക​യും ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ, കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സ്കൂ​ളു​ക​ളും ന​യ​ത​ന്ത്ര കാ​ര്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ ദു​രി​ത​ഫ​ല​ങ്ങ​ളും അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കൈ​റോ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ എ.​എ​ൻ.​എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​ഐ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​മ​ർ ഹാ​ജ് ഹ​സ്സ​ൻ, അ​റ​ബ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ ഹ​സ​ൻ അ​ൽ ജ​മാ​ലി, കൂ​ടാ​തെ നി​ര​വ​ധി അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മേ​ധാ​വി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​റ​ബ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ന്റെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​നും അ​ൽ അ​തി​യ്യ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഖ​ത്ത​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​മി​തി ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​ഡ്ജ് തൊ​മോ​കോ അ​കാ​നെ, ഫ​സ്റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഒ​സ്വാ​ൾ​ഡോ സ​ലാ​വ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ഹേ​ഗി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​വും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​വു​മാ​ണെ​ന്നും ഐ.​സി.​സി​യെ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രെ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​സി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ശ്ര​മം.

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​റ​ബ് -ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഉ​ച്ച​കോ​ടി ഐ.​സി.​സി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. നേ​ര​ത്തേ, ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ യു.​എ​ൻ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ യു.​എ​സ് അ​ട​ക്കം 15 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ജ​നീ​വ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ കൗ​ൺ​സി​ലും ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ യു.​എ​ൻ അം​ഗ​ത്വം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ദോ​ഹ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​റ​ബ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സ്, യു.​എ​ൻ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ഹൈ​ക​മീ​ഷ​ണ​ർ വോ​ൾ​ക്ക​ർ ട​ർ​ക്, യു.​എ​ൻ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജൂ​ർ​ഗ് ലാ​ബ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി ക​ത്ത​യ​ച്ച​താ​യി നാ​ഷ​ന​ൽ ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ്സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ മ​റി​യം ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ്യ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ ഐ.​എ​ൽ.​ഒ, എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു, ആം​ന​സ്റ്റി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ, ഒ.​ഐ.​സി, പീ​ന​ൽ റി​ഫോം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ, ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ്സ്, യു.​എ​ൻ.​ഡി.​പി തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും ക​ത്തു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം മാ​നു​ഷി​ക ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​ന​ത്ത നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​യെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടാ​തെ,സാ​ധാ​ര​ണ പൗ​ര​ന്മാ​രി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സ്ത്രീ​ക​ളി​ലും കു​ട്ടി​ക​ളി​ലും ഇ​ത് ക​ടു​ത്ത മാ​ന​സി​കാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ ഭ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭീ​തി​യു​ടെ​യും മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്നും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും വി​വി​ധ ലോ​ക​നേ​താ​ക്ക​ളും ഖ​ത്ത​റി​ന് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

