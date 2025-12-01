Begin typing your search above and press return to search.
    ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റഡി സെന്റർ ബിരുദദാന ചടങ്ങ്

    ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റഡി സെന്റർ ബിരുദദാന ചടങ്ങ്
    ക്യു.​ഐ.​ഐ.​സി കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ മ​ദീ​ന​ത്ത് ഖ​ലീ​ഫ മ​ദ്‌​റ​സ ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​തി​ഥി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന് (ക്യു.​ഐ.​ഐ.​സി) കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ മ​ദീ​ന​ത്ത് ഖ​ലീ​ഫ മ​ദ്‌​റ​സ ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. 2024-25 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ച്‌, ഏ​ഴ് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും യ​ഖീ​ൻ ആ​ദ്യ ബാ​ച്ചി​ലെ (2023-25) ‌വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് ബി​രു​ദ​ദാ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ ഫാ​റൂ​ഖി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​ർ വി.​ടി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ അ​ലി ചാ​ലി​ക്ക​ര, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ന​ല്ല​ളം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​മീ​ദ് ആ​ര്യ​മ്പ​ത്ത്‌, പി.​ടി.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​സ്ക​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ, മ​ദ്റ​സ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷാ​ഹി​ർ എം.​ടി. എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. മ​ദ്‌​റ​സ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷ​മീ​ർ വി.​ടി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ​ണ്ഡി​ത​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഫാ​റൂ​ഖി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി. ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തെ യ​ഖീ​ൻ കോ​ഴ്‌​സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ആ​ക്കോ​ട്‌ കോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട യ​ഖീ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫൈ​ന​ൽ പ്രോ​ജ​ക്റ്റു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ‘ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ലെ വി​ധി​ക​ളും നി​രോ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഫി​സ ത​സ്മീ​നും സി​ദ്റ ഷ​മീ​റും, ‘ധ​നം സ​മ്പാ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​ള്ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക മാ​ർ​ഗം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ജാ ഫാ​ത്തി​മ​യും ലാ​മി ഹ​സ​നും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ്രോ​ജ​ക്റ്റു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. മ​ദീ​ന ഖ​ലീ​ഫ മ​ദ്റ​സ​യി​ലെ ആ​റാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ ഷ​ഹാ​ൻ സ​ഫ്‌​വാ​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ സ​ല​ഫി, ബ​ഷീ​ർ അ​ൻ​വാ​രി, റ​ഷീ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ, ഡോ. ​റ​സീ​ൽ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ, ജ​സീ​റ റി​യാ​സ്, ലു​ബ്ന ഷാ​ഹി​ർ, ജ​മീ​ല നാ​സ്സ​ർ, അ​ലി റ​ഷാ​ദ്, നൗ​ഷാ​ദ് ചാ​ലി​ൽ, റി​യാ​സ് കെ.​ടി, മ​ദ്റ​സ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, മ​റ്റു സ്റ്റാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പി.​ടി.​എ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഉ​മ​ർ ഫാ​റൂ​ഖ്‌ ഖി​റാ​അ​ത്ത്‌ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വൈ​സ്‌ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സ​ഹീ​ർ കെ.​സി സ്വാ​ഗ​ത​വും സ്റ്റാ​ഫ്‌ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഹ​ർ​ബാ​നു ഇം​തി​യാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

