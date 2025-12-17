Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 1:31 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 1:31 PM IST

    ഐ.​എ​സ്.​സി വ​നി​ത ത്രോ​ബാ​ള്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റ്: തു​ളു​ക്കൂ​ട്ട ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ

    മാം​ഗ്ലൂ​ര്‍ ക​ള്‍ച​റ​ല്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നെ​യാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്
    ഐ.​എ​സ്.​സി വ​നി​ത ത്രോ​ബാ​ള്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ തു​ളു​ക്കൂ​ട്ട ഖ​ത്ത​ര്‍ ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ള്‍ക്കൊ​പ്പം

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്പോ​ര്‍ട്സ് സെ​ന്‍റ​ര്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വ​നി​ത ത്രോ​ബാ​ള്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റി​ല്‍ പെ​ണ്‍ക​രു​ത്ത​റി​യി​ച്ച് തു​ളു​ക്കൂ​ട്ട ഖ​ത്ത​ര്‍ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഖേ​ല്‍ മ​ഹോ​ത്സ​വി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫൈ​ന​ല്‍ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ മാം​ഗ്ലൂ​ര്‍ ക​ള്‍ച​റ​ല്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നെ​യാ​ണ് തു​ളു​ക്കൂ​ട്ട പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. മാ​ര്‍വെ​ല​സ് ഖ​ത്ത​ര്‍ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ആ​സ്പ​യ​ര്‍ ഡോ​മി​ല്‍ ന​ട​ന്ന വ​നി​ത ത്രോ​ബാ​ള്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ക​ളി​ക്കാ​രി​യാ​യി തു​ളു​ക്കൂ​ട്ട​യി​ലെ നേ​ഹ​യെ​യും പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര​യി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് മാം​ഗ്ലൂ​ര്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ലെ മെ​ലി​ഷ​യെ​യും മി​ക​ച്ച അ​റ്റാ​ക്ക​റാ​യി മാ​ര്‍വെ​ല​സി​ലെ സൂ​സ​നെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം ഖ​ത്ത​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഐ.​എ​സ്.​സി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റി​ങ് ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യ ഹ​രീ​ഷ് പാ​ണ്ഡേ നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ര​ഹാം കെ. ​ജോ​സ​ഫ്, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പ​ക് ഷെ​ട്ടി, ഐ.​സി.​സി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ര​വീ​ന്ദ്ര പ്ര​സാ​ദ്, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം നി​ലാം​ബ​രി സ​വ​ർ​ദേ​ക്ക​ർ, പു​ന​ർ​ജ​നി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ശാ​ന്ത് സ​വ​ർ​ദേ​ക്ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഐ.​എ​സ്.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​തേ​ന്ദു പാ​ല്‍, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹം​സ യൂ​സു​ഫ്, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റ് ഇ​ന്‍ചാ​ര്‍ജു​മാ​യ ക​വി​താ മ​ഹേ​ന്ദ്ര​ന്‍, ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ഫൈ​നാ​ന്‍സ് ദീ​പ​ക് ചു​ക്കാ​ല, ഐ.​എ​സ്.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ര്‍ തു​വാ​രി​ക്ക​ല്‍, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ബ്ജു​ല്‍ അ​സീം, ഹം​സ പി. ​കു​നി​യി​ല്‍, ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര്‍ അ​ങ്ങാ​ടി, നി​വേ​ദി​ത മെ​ഹ്ത തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    TAGS:Gulf NewsQatar Newsgulf news malayalam
