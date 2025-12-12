Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഐ.​എ​സ്.​സി വ​നി​ത...
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 1:49 PM IST

    ഐ.​എ​സ്.​സി വ​നി​ത ബോ​ക്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​എ​സ്.​സി വ​നി​ത ബോ​ക്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഇ​ന്ന്
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്പോ​ര്‍ട്സ് സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന 'ഖേ​ല്‍ മ​ഹോ​ത്സ'​വി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​നി​ത​ക​ള്‍ക്ക് വേ​ണ്ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബോ​ക്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റ് ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കും.

    ദോ​ഹ പേ​ളി​ങ് ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ സ്കൂ​ളി​ല്‍ വെ​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ല്‍ഫാ സ്ക്വാ​ഡ്, എം.​സി.​സി, ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍ സ്ക്രൂ, ​സീ​ലൈ​ന്‍ സ്ട്രൈ​ക്കേ​ര്‍സ്, ടീം ​അ​ല്‍ഖോ​ര്‍, എ​സ്.​എ​ന്‍.​വി.​ബി തൃ​ശൂ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് വ​നി​താ ബോ​ക്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ സ്പോ​ര്‍ട്സ് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ഐ.​എ​സ്.​സി ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വ​നി​ത​ക​ള്‍ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ഐ.​എ​സ്.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ISCgulfnewsqatar​
    News Summary - ISC Women's Box Cricket Today
    Similar News
    Next Story
    X