Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 12:58 PM IST

    ഐ.​എ​സ്.​സി കാ​യി​ക​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ഐ.​എ​സ്.​സി കാ​യി​ക​ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്പോ​ര്‍ട്സ് സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി​യു​ടെ അ​പ​ക്സ് ബോ​ഡി​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്പോ​ര്‍ട്സ് സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ബ്നു അ​ജ​യാ​ന്‍ പ്രോ​ജ​ക്ടി​ന്‍റെ​യും ഐ.​എ​സ്.​സി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഏ​ഷ്യ​ന്‍ ടൗ​ണി​ല്‍ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ പു​രു​ഷ -വ​നി​താ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ വ​ടം​വ​ലി, ആം ​റെ​സ്ലി​ങ്, കോ-​കോ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​യി​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പു​റ​മെ സി​ല​മ്പം, ക​രാ​ട്ടെ, ക​ള​രി​പ്പ​യ​റ്റ്, സും​ബാ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സ്പോ​ര്‍ട്സ് സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ക്വി​സ്, ഷൂ​ട്ടി​ങ്, സൈ​ക്ലി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്ക് ഖ​ത്ത​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഐ.​എ​സ്.​സി കോ​ര്‍ഡി​നേ​റ്റി​ങ് ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യ ഹ​രീ​ഷ് പാ​ണ്ഡെ ട്രോ​ഫി​യും മെ​ഡ​ലു​ക​ളും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​തേ​ന്ദു പാ​ല്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ര്‍ തു​വാ​രി​ക്ക​ല്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹം​സ യൂ​സു​ഫ്, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ദീ​പ​ക് ചു​ക്കാ​ല, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​വി​താ മ​ഹേ​ന്ദ്ര​ന്‍, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സോ​മ​രാ​ജ് സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ, ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര്‍ അ​ങ്ങാ​ടി, നി​വേ​ദി​ത മെ​ഹ്ത അ​ബ്ജു​ല്‍ അ​സീം, ഹം​സ പി. ​കു​നി​യി​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ന്‍, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ, ഐ.​ബി.​പി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് താ​ഹാ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഐ.​എ​സ്.​സി അ​ഡ്വൈ​സ​റി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ്, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ര്‍ഡം​ഗം സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ ഹെ​ബ്ബ​ഗെ​ലു, മു​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നീ​ലാം ഷും​ഢെ, പി.​എ​ന്‍. ബാ​ബു രാ​ജ​ന്‍, ദി​പ​ക് ഷെ​ട്ടി, അ​ബ്ര​ഹാം കെ. ​ജോ​സ​ഫ്, കെ.​വി. ബോ​ബ​ന്‍, പ്ര​ദീ​പ് പി​ള്ളൈ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ അ​പ​ക്സ് ബോ​ഡി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും നേ​താ​ക്ക​ളും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:sports dayQatar Newsgulf news malayalam
