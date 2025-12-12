Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 1:55 PM IST

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലി​ടം പി​ടി​ച്ച് ഐ.​എ​സ്.​സി ചെ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലി​ടം പി​ടി​ച്ച് ഐ.​എ​സ്.​സി ചെ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്
    ഐ.​എ​സ്.​സി ചെ​സ് ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ള്‍

    സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ക്കൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്പോ​ര്‍ട്സ് സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ഖേ​ല്‍ മ​ഹോ​ത്സ​വി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച റാ​പ്പി​ഡ് ചെ​സ് ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റ് പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ടും സം​ഘാ​ട​ക മി​ക​വു​കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ദോ​ഹ ക​ണ്ട ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ചെ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റു​ക​ളി​ലൊ​ന്നി​നാ​ണ് അ​ബു​ഹ​മൂ​റി​ലെ അ​ൽ ജ​സീ​റ അ​ക്കാ​ദ​മി വേ​ദി​യാ​യ​ത്.

    നാ​നൂ​റോ​ളം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഒ​രേ വേ​ദി​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്ന​ത്. അ​ണ്ട​ര്‍15, 11, 9 വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റി​ല്‍ യ​ഥാ​ക്ര​മം കെ. ​സ​കേ​ത്, എ​ഡ്വി​ന്‍ ഇ​ഡി​ക്കു​ള സ​ഞ്ജു, ശ​ര​വ​ണ്‍ വി​മ​ല്‍ രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഐ.​എ​സ്.​സി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റി​ങ് ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യ ഹ​രീ​ഷ് പാ​ണ്ഡെ, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്പോ​ര്‍ട്സ് സെ​ന്‍റ​ര്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹം​സ യൂ​സു​ഫ്, മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ല്‍ അ​സീം, സോ​മ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. ഇ​ന്‍ഡോ ഖാ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഹൊ​ര്‍വി​റ്റ​സ് ബി​ഷ​പ് ചെ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഐ.​എ​സ്.​സി ചെ​സ് ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഐ.​എ​സ്.​സി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ബോ​ര്‍ഡ് ഓ​ഫ് സ്പോ​ര്‍ട്സു​മാ​യ ഹം​സ പി. ​കു​നി​യി​ല്‍, ജെ​യ്സ് ജോ​സ​ഫ്, പ്ര​ദീ​പ് വാ​സു​ദേ​വ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    News Summary - ISC Chess Tournament Makes History
