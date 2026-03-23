    Qatar
    date_range 23 March 2026 1:03 PM IST
    date_range 23 March 2026 1:04 PM IST

    'ഇ​റാ​ൻ യു​ദ്ധഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം'

    ദോ​ഹ: ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ​യും എ​ണ്ണ, വാ​ത​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രെ​യും ഇ​റാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​വ​ന്മാ​ർ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. യു.​കെ, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ജ​ർ​മ്മ​നി, ഇ​റ്റ​ലി, നെ​ത​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്, ജ​പ്പാ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ് സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    ​യു​ദ്ധം രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ൾ, ഇ​റാ​ന്റെ യു​ദ്ധ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ, ഡ്രോ​ൺ -മി​സൈ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്ക് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ട​ൻ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​മേ​യം പാ​ലി​ക്കാ​നും ഇ​റാ​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ സ​മു​ദ്ര നി​യ​മ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് സ​മു​ദ്ര​ഗ​താ​ഗ​ത സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം. ​

    ഇ​റാ​ന്റെ ന​ട​പ​ടി ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മു​ദ്ര​ഗ​താ​ഗ​തം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ആ​ഗോ​ള ഊ​ർ​ജ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൽ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​ണ്ണ, വാ​ത​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം. ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ലൂ​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

