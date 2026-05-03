Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​ർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 May 2026 6:51 AM IST
    Updated On
    date_range 3 May 2026 6:51 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ വി​ളി​ച്ച് ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    ഹു​ർ​മു​സ് അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ക​ട​പ്പെ​ടു​ത്തും
    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ വി​ളി​ച്ച് ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി
    cancel

    ദോ​ഹ: പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്കി​ടെ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ വി​ളി​ച്ച് ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി. ഇ​റാ​ൻ -യു.​എ​സു​മാ​യു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ്ട​ത്ര പു​രോ​ഗ​തി​യി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ന്ന വേ​ള​യി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം അ​ൽ​ഥാ​നി​യും ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി അ​ബ്ബാ​സ് അ​റാ​ഗ്ചി​യും ത​മ്മി​ൽ ഫോ​ൺ വ​ഴി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. നി​ല​വി​ലെ ന​യ​ത​ന്ത്ര കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി അ​ബ്ബാ​സ് അ​റാ​ഗ്ചി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ ധ​രി​പ്പി​ച്ചു.

    മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ സ​മ്പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പു ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. സം​ഘ​ർ​ഷം വ​ർ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്ക​ണം. ഇ​തി​നാ​യി എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളും സ​ഹ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​തയും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​നെ സ​മ്മ​ർ​ദ ത​ന്ത്ര​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ ക​ട​ൽ​യാ​ത്ര വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക്ക് ഇ​ട​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ധം സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ത​ത്വ​മാ​ണ്. ഹു​ർ​മു​സ് അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ക​ട​പ്പെ​ടു​ത്തും. ആ​ഗോ​ള ഊ​ർ​ജ -ഭ​ക്ഷ്യ വി​ത​ര​ണം, വി​പ​ണി സ്ഥി​ര​ത, വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല എ​ന്നി​വ​യെ അ​ത് പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും. മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റു​ക​ളും അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Prime MinisterQatariIranian Foreign Minister
    News Summary - Iranian Foreign Minister Summons Qatari Prime Minister
    Similar News
    Next Story
    X