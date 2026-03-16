    date_range 16 March 2026 5:31 PM IST
    date_range 16 March 2026 5:31 PM IST

    ഇറാൻ ഉടൻ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണം -ഖത്തർ വിദേശകാര്യ വക്താവ്

    ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മാജിദ് അൽ അൻസാരി വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു

    ​ദോഹ: ഖത്തറിനു നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഇറാൻ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഡോ. മാജിദ് അൽ അൻസാരി. വിദേശകാര്യകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ​

    ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഖത്തർ വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി നൽകാനുള്ള അവകാശം ഖത്തറിനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ​ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ജനവാസ മേഖലയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണം തടഞ്ഞതായും, ഇതേത്തുടർന്ന് മുൻകരുതൽ നടപടിയായി താമസക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സാമ്പത്തിക, സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതിനെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. ​

    നിലവിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ സജീവമായ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. മേഖലയിൽ അടിയന്തരമായി സംഘർഷാവസ്ഥ കുറക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും എല്ലാ കക്ഷികളും വിവേകത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    TAGS:qatar​US Iran WarIsrael Iran War
    News Summary - Iran must immediately stop its aggression - Qatari Foreign Ministry spokesman
