ഇറാൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം: ഖത്തർ എനർജി എൽ.എൻ.ജി ഉൽപാദനം നിർത്തിവെച്ചു

ഇറാൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം: ഖത്തർ എനർജി എൽ.എൻ.ജി ഉൽപാദനം നിർത്തിവെച്ചുtext_fields
ദോഹ: ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഖത്തർ എനർജി എൽ.എൻ.ജി ഉൽപാദനം നിർത്തിവെച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ റാസ് ലഫാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിയിലെ ഖത്തർ എനർജിയുടെ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രത്തെയും മിസൈദിലെ പവർ പ്ലാന്റിലെ വാട്ടർ ടാങ്കിനെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇറാൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണമുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേൽക്കുകയോ ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
നാശനഷ്ടങ്ങൾ അധികൃതർ വിലയിരുത്തി വരികയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട് പിന്നീട് പുറത്തുവിടുമെന്നും അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ സിവിലിയന്മാർക്കുനേരെയുള്ള ആക്രമണം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നിലവിൽ ഇറാനുമായി ഒരു ചർച്ചയും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഡോ. മജീദ് അൽ അൻസാരി സി.എൻ.എന്നിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വിശദമാക്കി.
