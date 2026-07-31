ഇറാൻ ആക്രമണം മേഖലയിൽ ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും -ഖത്തർtext_fields
ദോഹ: ഇറാന്റെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ മേഖലയിൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഖത്തർ.
ജോർഡാൻ, കുവൈത്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കുനേരെ കഴിഞ്ഞദിവസം ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിച്ച ഖത്തർ, ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റം അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും നല്ല അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും സമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെ ഇത് സങ്കീർണ്ണമാക്കും. മേഖലയുടെ സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന എല്ലാ സൈനിക നടപടികളും ആക്രമണങ്ങളും അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഖത്തർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജോർഡാനും കുവൈത്തിനും പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച ഖത്തർ, പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും പൂർണ്ണ ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
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