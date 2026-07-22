ഇറാൻ ആക്രമണം: ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഖത്തർtext_fields
ദോഹ: കുവൈത്ത്, ബഹ്റൈൻ രാജ്യങ്ങൽക്കു നേരെ ഇറാൻ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ ഖത്തർ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിനും പ്രദേശിക അഖണ്ഡതക്കും നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റവും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും യു.എൻ ചാർട്ടറിന്റെയും ലംഘനവുമാണിതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വാർത്തക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. ഇറാന്റെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ മേഖലയിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കും.
ഇത് സമാധാനവും സ്ഥിരതയും കൈവരിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ, നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തും. മേഖലയിലെ സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന എല്ലാ സൈനിക നടപടികളും ആക്രമണങ്ങളും ഉടനടി പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കണം. ചർച്ചകളുടെയും മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളുടെയും പാതയിലേക്ക് എല്ലാവരും തിരിച്ചെത്തണം. നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളിലൂടെ കൈവരിച്ച ധാരണകൾ പാലിക്കാൻ തയാറാകണമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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