Madhyamam
    Qatar
    ഇ​റാ​നും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് പൊ​തു​വാ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം

    ഇ​റാ​നും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് പൊ​തു​വാ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം
    ​ദോ​ഹ: നി​ര​വ​ധി വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ഇ​റാ​ന് ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ഇ​റാ​ൻ മു​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​വാ​ദ് സ​രീ​ഫ്. ദോ​ഹ ഫോ​റം 2025ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘ഇ​റാ​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സെ​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പ്ര​തി​രോ​ധ ന​യം, സു​ര​ക്ഷ, സം​ഘ​ർ​ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത, സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സെ​ഷ​നി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു. സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലും ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഇ​റാ​ൻ എ​പ്പോ​ഴും സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    യു.​എ​ൻ. ചാ​ർ​ട്ട​ർ, ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി 2017ൽ ​മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​ലോ​ഗ് ഫോ​റം നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു. ഇ​റാ​നും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് പൊ​തു​വാ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പൊ​തു​വാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    സെ​ഷ​നി​ൽ ജി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ബു​ദൈ​വി, ഇ​റാ​ൻ മു​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​വാ​ദ് സ​രീ​ഫ്, ഇ​റ്റ​ലി​യി​ലെ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ന​താ​ലി ടോ​ച്ചി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഇ​റാ​ന്റെ സ്ഥി​ര​ത​യി​ലും ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​ലും ജി.​സി.​സി​യു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ൽ​ബു​ദൈ​വി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഒ​മ്പ​താ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​യി ശ​ക്തി​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന് ആ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

