Madhyamam
    12 Nov 2025 7:42 AM IST
    ഇ​ന്റ​ർ​സ്‌​കൂ​ൾ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്; എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് കി​രീ​ടം

    ഇ​ന്റ​ർ​സ്‌​കൂ​ൾ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്; എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് കി​രീ​ടം
    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്റ​ർ​സ്‌​കൂ​ൾ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ടീം

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ക്യു.​ഐ.​എ​ച്ച്.​എ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ഥ​മ ഇ​ന്റ​ർ​സ്‌​കൂ​ൾ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ടീം ​ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും, ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ടീം ​ഫ​സ്റ്റ് റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പ് സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്താ​ൽ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ലെ ജ​സ​യെ മി​ക​ച്ച പ്ലെ​യ​റ​റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ 12ാം ക്ലാ​സി​ലെ റൂ​ബ​ൻ ജോ​ർ​ജി​നെ മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​വാ​സ്, കാ​ബി​യ, മ​റി​യം എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വു​മാ​ണ് എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ടീ​മി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട​ക​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. ​

    എം.​ഇ.​എ​സ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ കാ​ദ​റും മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റും സ്കൂ​ൾ ടീ​മി​നെ​യും പ​രി​ശീ​ല​ക​രെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    News Summary - Interschool Handball Tournament; M.E.S. Indian School wins the title
