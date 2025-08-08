Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅന്താരാഷ്ട്ര കായിക...
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 11:33 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:33 AM IST

    അന്താരാഷ്ട്ര കായിക മേളകൾ ഖത്തറിൽ; യോഗം ചേർന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    സുരക്ഷാ ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താനാണ് യോഗം ചേർന്നത്
    meeting
    cancel
    camera_alt

    സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസി സെക്യൂരിറ്റി കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗം നാഷനൽ കമാൻഡ് സെന്ററിൽ ചേർന്നപ്പോൾ

    ദോ​ഹ: സു​പ്രീം ക​മ്മി​റ്റി ഫോ​ർ ഡെ​ലി​വ​റി ആ​ൻ​ഡ് ലെ​ഗ​സി സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ യോ​ഗം നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷ സേ​ന​യാ​യ ല​ഖ്‍വി​യ​യു​ടെ ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ഥാ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. സൈ​നി​ക, സു​ര​ക്ഷ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​ത അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ്, ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ ഖ​ത്ത​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രി​ക്സ്, ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളും കാ​യി​ക ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.കൂ​ടാ​തെ, അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ഇ​റ്റ​ലി​യി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ന്റ​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​നും അ​മേ​രി​ക്ക, കാ​ന​ഡ, മെ​ക്സി​കോ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷ സേ​ന​യാ​യ ല​ഖ്‍വി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsQatar Newssports eventsmeeting held
    News Summary - International sports events in Qatar; meeting held
    Similar News
    Next Story
    X