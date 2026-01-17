Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 8:52 AM IST

    ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് സൗ​ഹൃ​ദ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ഫ്.​സി​യും ല​ണ്ട​ൻ എ​ഫ്.​സി​യും മൂ​ന്ന് ഗോ​ൾ നേ​ടി സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു
    ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് സൗ​ഹൃ​ദ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്
    cancel
    camera_alt

    ല​ണ്ട​ൻ എ​ഫ്.​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ മ​ല​യാ​ളി ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ്ബാ​യ യു.​കെ.​എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ 45ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് സൗ​ഹൃ​ദ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ഫ്.​സി​യും ല​ണ്ട​ൻ എ​ഫ്.​സി​യും മൂ​ന്ന് ഗോ​ൾ വീ​തം നേ​ടി സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു.

    ക​ളി​യു​ടെ ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ മി​നി​റ്റി​ൽ ല​ണ്ട​ൻ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ 14ാം ന​മ്പ​ർ താ​രം മു​ക്താ​റി​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഷോ​ട്ട് ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ ഷൈ​ജ​ൽ അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത നി​മി​ഷ​ത്തി​ൽ ഖ​ലീ​സി​നു ല​ഭി​ച്ച ബോ​ൾ ന​ല്ലൊ​രു പ്ലേ​സി​ങ്‌​ലൂ​ടെ ഗോ​ളാ​ക്കു​ക​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ഉ​ണ​ർ​ന്നു ക​ളി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ഫ്.​സി നൗ​ഷാ​ദി​ന്റെ അ​സി​സ്റ്റി​ലൂ​ടെ സ​നു​വി​ന് കി​ട്ടി​യ ബോ​ൾ എ​തി​ർ പോ​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക് അ​ടി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ കൈ​യി​ലൊ​തു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    24 ാം മി​നു​റ്റി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ഫ്.​സി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഏ​രി​യ​ക്ക് പു​റ​ത്തു ല​ഭി​ച്ച ഫൗ​ൾ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഫ്രീ​കി​ക്കി​ലൂ​ടെ അ​ർ​മാ​ൻ ഗോ​ളാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഓ​രോ ഗോ​ൾ നേ​ടി പി​രി​ഞ്ഞു.

    ര​ണ്ടാം​പ​കു​തി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഗോ​ള​ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. ക​ളി​യു​ടെ 42ാം മി​നു​റ്റി​ൽ ല​ണ്ട​ൻ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ മി​സ് പാ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു അ​ർ​മാ​ൻ ഷോ​ട്ടി​ലൂ​ടെ ഗോ​ള​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് പി​ന്നി​ലാ​യ ല​ണ്ട​ൻ എ​ഫ്.​സി യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​യി​രു​ന്നു പി​ന്നീ​ട് ക​ണ്ട​ത്. മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ൽ ക​ളി​ച്ച സ​ക്കീ​ർ മു​ന്നേ​റ്റ നി​ര​യി​ലേ​ക്ക് ബാ​ൾ എ​ത്തി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഏ​രി​യ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച ഫൗ​ൾ കി​ക്ക് ജ​മാ​ൽ അ​വി​ശ്വ​നീ​യ ഷോ​ട്ടി​ൽ ഗോ​ളാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഒ​രു വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പൊ​രു​തു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ ല​ക്ഷ്യം തെ​റ്റി നി​ന്നി​രു​ന്ന ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ചു ല​ണ്ട​ൻ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ സ​ക്കീ​ർ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ഗോ​ളും വ​ല​യി​ലാ​ക്കി. ക​ളി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം​വ​രെ, ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ഫ്.​സി സ​മ​നി​ല ഗോ​ളി​നാ​യി മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​ടു​വി​ലാ​യി ല​ഭി​ച്ച കോ​ർ​ണ​ർ കി​ക്ക് ഹാ​ൻ​സ​ൺ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഹെ​ഡ്ഡെ​റി​ലോ​ടെ ഗോ​ളാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും മൂ​ന്നു വീ​തം ഗോ​ള​ടി​ച്ചു മ​ത്സ​രം സ​മ​നി​ല​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:football tournamentgulfnewsqatar​
    News Summary - International Masters Friendly Football Tournament
    Similar News
    Next Story
    X