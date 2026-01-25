Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 25 Jan 2026 12:46 AM IST
    date_range 25 Jan 2026 12:48 PM IST

    രാ​​ജ്യാ​​ന്ത​​ര ക​​ട​​ല്‍സു​​ര​​ക്ഷാ​ പ്ര​​തി​​രോ​​ധ സ​​മ്മേ​​ള​​ന​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​നം; 1850 കോ​ടി റി​യാ​ലി​ന്റെ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു

    നാ​ല് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 32,000 ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ​ത്
    രാ​​ജ്യാ​​ന്ത​​ര ക​​ട​​ല്‍സു​​ര​​ക്ഷാ​ പ്ര​​തി​​രോ​​ധ സ​​മ്മേ​​ള​​ന​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​നം; 1850 കോ​ടി റി​യാ​ലി​ന്റെ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    രാ​​ജ്യാ​​ന്ത​​ര ക​​ട​​ല്‍സു​​ര​​ക്ഷാ​ പ്ര​​തി​​രോ​​ധ സ​​മ്മേ​​ള​​നം -ഡിം​ഡെ​ക്സ് 2026

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: സ​മു​ദ്ര പ്ര​തി​രോ​ധ, സു​ര​ക്ഷാ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി ഖ​ത്ത​ര്‍ സാ​യു​ധ​സേ​ന സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് ഡിം​ഡെ​ക്സ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​നം.

    1850 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന്റെ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചാ​ണ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മു​ദ്ര പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സും ഡിം​ഡെ​ക്സ് 2026 സ​മാ​പി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം എ​ഴു​പ​തി​ല​ധി​കം ക​രാ​റു​ക​ളും ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    ​ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ നാ​ല് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം 32,000ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രാ​ണ് കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ​ത്. 200ല​ധി​കം പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ക​മ്പ​നി​ക​ളും എ​ട്ട് പ്ര​ധാ​ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 82 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 130ല​ധി​കം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ങ്ങ​ളും എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നു.

    പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​മെ ഹ​മ​ദ് പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ട അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ കാ​ണാ​നും വ​ലി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക തി​ര​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. ഡിം​ഡെ​ക്സ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സും ഒ​മ്പ​താം പ​തി​പ്പി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സൗ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​സ​ൻ ആ​ൽ​ഥാ​നി സ​ന്തോ​ഷം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, പ്ര​തി​രോ​ധ വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന വേ​ദി​യാ​യി ഡിം​ഡെ​ക്സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. സ​മു​ദ്ര, ക​ര, വ്യോ​മ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള പു​തി​യ ക​ണ്ടു​പി​ടു​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ, പ്ര​തി​രോ​ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ആ​ന്റി-​പൈ​റ​സി സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, ക​മാ​ൻ​ഡ്, ക​ൺ​ട്രോ​ൾ, ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ, ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, നി​രീ​ക്ഷ​ണം, ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് നേ​വ​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡേ​ഴ്‌​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. പ്ര​തി​രോ​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ന​യ​ത​ന്ത്ര കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മു​ദ്ര പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സും പ​ത്താം പ​തി​പ്പ് 2028ൽ ​ന​ട​ക്കും.

    International Maritime Security Conference concludes; Contracts worth 18.5 billion riyals signed
