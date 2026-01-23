Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 10:38 AM IST

    സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫി​ൽ തേ​ൻ​മ​ധു​രം നു​ണ​യാം

    നൂ​റോ​ളം സ്റ്റാ​ളു​ക​ളു​മാ​യി രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര തേ​ൻ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം
    സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫി​ൽ തേ​ൻ​മ​ധു​രം നു​ണ​യാം
    ദോ​ഹ: സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫി​ൽ ഇ​നി തേ​ൻ​മ​ധു​രം നു​ണ​യാം. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ നൂ​റോ​ളം ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രും പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളു​മാ​യി സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫി​ൽ ഏ​ഴാ​മ​ത് രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര തേ​ൻ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫി​ലെ ഈ​സ്റ്റേ​ൺ സ്ക്വ​യ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മേ​ള ജ​നു​വ​രി 31 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. വി​വി​ധ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലും വി​ല​യി​ലു​മു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന തേ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ മേ​ള​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    തേ​നി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ മേ​ള​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ലാ​ബും, തേ​നീ​ച്ച​യു​ടെ കു​ത്തേ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഡോ​ക്ട​റു​ടെ സേ​വ​ന​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ സി​ദ​ർ തേ​ൻ, മ​നു​ക തേ​ൻ, ചെ​റു​തേ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കൊ​പ്പം മെ​ഴു​ക്‌, പൂ​മ്പൊ​ടി തു​ട​ങ്ങി അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യ വി​വി​ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും സ്റ്റാ​ളു​ക​ളി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​ക്കും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​വ​ലം ഒ​രു വി​പ​ണി എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, തേ​നി​ന്റെ മ​ണം, രു​ചി, ഗു​ണ​മേ​ന്മ എ​ന്നി​വ നേ​രി​ട്ട് താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യാ​നും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന രീ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും.

    തേ​ൻ വേ​ർ​തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ് അ​തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ശു​ദ്ധ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വേ​ർ​തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന തേ​ൻ വൃ​ത്തി​യു​ള്ള പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ​ർ​പ്പ​വും ചൂ​ടും ത​ട്ടാ​തെ സൂ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​മി​ത​മാ​യി ചൂ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് തേ​നി​ന്റെ ഗു​ണ​വും മ​ണ​വും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കും. വാ​ങ്ങു​ന്ന തേ​നി​ന്റെ ഉ​റ​വി​ടം, വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് കാ​ലം, ലാ​ബ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ലം എ​ന്നി​വ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. അ​മി​ത​മാ​യ വി​ല​ക്കു​റ​വു​ള്ള​തും വ്യ​ക്ത​മാ​യ ലേ​ബ​ലു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. അ​റ​ബ് സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ൽ തേ​നി​ന് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. തേ​നി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് രോ​ഗ​ശ​മ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന ഖു​ർ​ആ​നി​ക പ​രാ​മ​ർ​ശം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​ക​ളി​ലും ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലും തേ​ൻ ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​നാ​വാ​ത്ത ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ശൈ​ത്യ​കാ​ല രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തേ​ൻ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​മ​യം.

