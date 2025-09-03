Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 10:00 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫു​ട്ബാ​ൾ സൗ​ഹൃ​ദ​മ​ത്സ​രം; ഖ​ത്ത​ർ ഇന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ നേ​രി​ടും

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫു​ട്ബാ​ൾ സൗ​ഹൃ​ദ​മ​ത്സ​രം; ഖ​ത്ത​ർ ഇന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ നേ​രി​ടും
    ദോ​ഹ: അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ നാ​ലാം റൗ​ണ്ട് ഏ​ഷ്യ​ൻ യോ​ഗ്യ​താ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ഇന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​മാ​യി സൗ​ഹൃ​ദ​മ​ത്സ​രം ക​ളി​ക്കും. അ​ൽ തു​മാ​മ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ക.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ റ​ഷ്യ​യു​മാ​യി മ​റ്റൊ​രു സൗ​ഹൃ​ദ​മ​ത്സ​രം കൂ​ടി ഖ​ത്ത​ർ ക​ളി​ക്കും. ​അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​താ നാ​ലാം റൗ​ണ്ട് പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ര​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സൗ​ഹൃ​ദ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പി​നും ര​ണ്ട് സൗ​ഹൃ​ദ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി 26 അം​ഗ ടീ​മി​നെ​യാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യ ജൂ​ല​ൻ ലോ​പ്റ്റെ​​ഗി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​താ നാ​ലാം റൗ​ണ്ട് പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഖ​ത്ത​റി​ന് യു.​എ.​ഇ​യും ഒ​മാ​നു​മാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. നാ​ലാം റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ ടീ​മു​ക​ളെ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ ഖ​ത്ത​റി​ന് നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള​ത് ശ​ക്ത​രാ​യ യു.​എ.​ഇ​യെ​യും ഒ​മാ​നെ​യു​മാ​ണ്. ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഇ​റാ​ഖ്, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ എ​ന്നി​വ​രാ​ണു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഗ്രൂ​പ് എ​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ലും ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലു​മാ​യി​രി​ക്കും ന​ട​ക്കു​ക. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ 14വ​രെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദോ​ഹ​യി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​റു​ള്‍പ്പെ​ട്ട എ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ എ​ട്ടി​ന് ഖ​ത്ത​ര്‍ ഒ​മാ​നെ​യും പ​തി​നൊ​ന്നി​ന് യു.​എ.​ഇ ഒ​മാ​നെ​യും നേ​രി​ടും. പ​തി​നാ​ലി​നാ​ണ് ഖ​ത്ത​റും യു.​എ.​ഇ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​രം. ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് നേ​രി​ട്ട് ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത ല​ഭി​ക്കും.

    2022ൽ ​ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യും ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ക്ക​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സൂ​പ്പ​ർ താ​രം ഹ​സ​ൻ അ​ൽ ഹൈ​ദോ​സി​നെ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു. യു.​എ​സ്.​എ, കാ​ന​ഡ, മെ​ക്സി​ക്കോ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി ടീം ​വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:Bahrainmatchfriendly matchInternational Football League
