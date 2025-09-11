Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    11 Sept 2025 12:30 PM IST
    11 Sept 2025 12:30 PM IST

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ​ര​വും വി​വേ​ക​ര​ഹി​ത​വു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം രം​ഗ​ത്തു​ വ​ര​ണം -മ​ന്ത്രി​സ​ഭ

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മെന്ന് നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ന്ന​ത​ത​ല​സം​ഘം
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം

    ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ​ര​വും വി​വേ​ക​ര​ഹി​ത​വു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​മീ​രി ദി​വാ​നി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഹ​മാ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ക്രൂ​ര​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച മ​ന്ത്രി​സ​ഭ, ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​വും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ജീ​വ​നും നേ​രെ​യു​ള്ള ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    എ​ല്ലാ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കീ​ഴ്‌​വ​ഴ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണി​ത്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹോ​ദ​ര-​സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​തി​യു​ക്ത​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന വേ​ള​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​തി​ക്ര​മം ഖ​ത്ത​ർ സ​ഹി​ക്കി​ല്ല. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണോ​ത്സു​ക​മാ​യ മ​നോ​ഭാ​വ​വും ഭീ​ക​ര​വാ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ചാ​ർ​ട്ട​റി​നെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ​യും അ​വ​ർ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വീ​ര​മൃ​ത്യു വ​രി​ച്ച കോ​ർ​പ​റ​ൽ ബ​ദ​ർ സാ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഹു​മൈ​ദി അ​ൽ ദോ​സ​രി​യു​ടെ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും ഖ​ത്ത​റി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത എ​ല്ലാ സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളോ​ടും ന​ന്ദി​യും കൃ​ത​ജ്ഞ​ത​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    തു​ട​ർ​ന്ന്, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യാ​യ ല​ഖ് വി​യ​യു​ടെ ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​വും അ​തി​ന്റെ ദു​ര​ന്ത​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ​കൂ​ടാ​തെ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​സം​ഘ​ത്തെ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഈ ​ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഉ​ട​മ്പ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും കീ​ഴ്‌​വ​ഴ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ​ന്നും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി.

