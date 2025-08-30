Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    30 Aug 2025 11:42 AM IST
    Updated On
    30 Aug 2025 11:42 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി മ​ത്സ​രം; അ​ഖ്‌​ലാ​ഖ് അ​വാ​ർ​ഡി​ന്റെ ഫൈ​ന​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ

    ministry of culture
    ദോ​ഹ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി മ​ത്സ​രം- അ​ഖ്‌​ലാ​ഖ് അ​വാ​ർ​ഡി​ന്റെ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ എ​ട്ടു​വ​രെ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ക​ല​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഉ​ദാ​ത്ത​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും സാം​സ്കാ​രി​ക സ്വ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി​യെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടാ​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക, ക​ലാ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി​യു​ടെ ക​ല-​സൗ​ന്ദ​ര്യ ബോ​ധ​വും മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​തി​ന്റെ പ​ങ്കി​നെ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ഖ​ത്ത​റി​ൽ നി​ന്നും വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​മു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് ഖ​ത്ത​റി​ലെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഒ​രു സി​മ്പോ​സി​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​മാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹീം ഫ​ഖ്റു, കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് അ​ബ്ദു​ല്ല ഫ​ഖ്റു എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഖു​ലൂ​ദ് അ​ൽ കു​വാ​രി ആ​ണ് മോ​ഡ​റേ​റ്റ​ർ. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി​യും മാ​നു​ഷി​ക, സൗ​ന്ദ​ര്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സി​മ്പോ​സി​യ​ത്തി​ൽ അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി അ​ക്കാ​ദ​മി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​യൂ​സു​ഫ് ശ​ലാ​ർ, ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം അ​ൽ ബ​സ്‍യൂ​നി, ഗ​വേ​ഷ​ക​ൻ ഡോ. ​അ​ലി അ​ഫി​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​റി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന സി​മ്പോ​സി​യ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ജാ​സിം മ​റാ​ജ്, കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് ഹ​മീ​ദ് അ​ൽ സാ​ദി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി -വി​ഷ്വ​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റാ​യ ഫാ​ത്തി​മ അ​ൽ ശ​ർ​ശാ​നി മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രി​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് ജ്യോ​മി​ട്രി ഓ​ഫ് അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി; ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യും എ​ന്ന സി​മ്പോ​സി​യ​ത്തോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​മാ​പി​ക്കും. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റും വി​ഷ്വ​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി അ​ബ​ൽ, പ്ര​ഫ​സ​ർ ഹ​മീ​ദി ബ​ലൈ​ദ്, വി​ഷ്വ​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ഉ​ബൈ​ദി​ലി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    TAGS:Gulf NewscompetitionQatar NewsArabic Calligraphyministry of culture
    News Summary - International Arabic Calligraphy Competition; Akhlaq Award Finals from September 1
