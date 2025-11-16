Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right...
    Qatar
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 12:34 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 12:34 PM IST

    ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ്; പ്രീ ​സെ​യി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന തു​ട​ങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    വി​സ കാ​ർ​ഡ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ന​വം​ബ​ർ 22 വ​രെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം
    ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ്; പ്രീ ​സെ​യി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന തു​ട​ങ്ങി
    cancel
    camera_alt

    അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി സ്റ്റേ​ഡി​യം

    ദോ​ഹ: ക്ല​ബ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ വ​ൻ​ക​ര​ക​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​മാ​യ ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പി​ന്റെ പ്രീ-​സെ​യി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വി​സ കാ​ർ​ഡ് www.roadtoqatar.qa എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. 20 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. ന​വം​ബ​ർ 23ന് ​രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ പൊ​തു​വി​ൽ​പ​ന ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ദി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 10, 13, 17 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യാ​കും ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ക. ഫി​ഫ കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പി​ലെ അ​വ​സാ​ന മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യു​വേ​ഫ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ പി.​എ​സ്.​ജി​യാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റ്. ഡി​സം​ബ​ർ 17നാ​ണ് പി.​എ​സ്.​ജി മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന 2025ലെ ​ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ക. ഇ​തി​ന് മു​മ്പാ​യി മ​റ്റ് വ​ൻ​ക​ര​ക​ളി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ക​പ്പ്, ച​ല​ഞ്ച​ർ ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കും. ച​ല​ഞ്ച​ർ ക​പ്പി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളാ​കും ഫൈ​ന​ലി​ൽ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ പി.​എ​സ്.​ജി​യെ നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഫോ​ർ​മാ​റ്റ് ഇ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്: ഡി​സം​ബ​ർ 10ന് ​അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ക​പ്പ് ഡെ​ർ​ബി മു​ത​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്കം. മെ​ക്‌​സി​കോ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക്രൂ​സ് അ​സു​ലും സൗ​ത്ത് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രും ത​മ്മി​ലാ​കും ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. ഡി​സം​ബ​ർ 13ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ല​ഞ്ച​ർ ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ക​പ്പ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ, ആ​ഫ്രി​ക്ക, ഏ​ഷ്യ-​പ​സ​ഫി​ക് നോ​ക്കൗ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​യെ നേ​രി​ടും. ച​ല​ഞ്ച​ർ ക​പ്പ് വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന ടീ​മാ​കും 17ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ പി.​എ​സ്.​ജി​യെ നേ​രി​ടു​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. ഫൈ​ന​ലി​ൽ മെ​ക്സി​ക്ക​ൻ ക​രു​ത്ത​രാ​യ പ​ചൂ​ക്ക​യെ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളി​ന് കീ​ഴ​ട​ക്കി​യാ​യി​രു​ന്നു റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ​ത്. എ​ല്ലാ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രൂ​പ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​കു​ക. കൂ​ടാ​തെ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​വേ​ശ​ന സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള സീ​റ്റി​ങ് ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TicketsIntercontinental CupQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Intercontinental Cup; Pre-sale ticket sales begin
    Similar News
    Next Story
    X