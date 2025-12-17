Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 17 Dec 2025 1:58 PM IST
    date_range 17 Dec 2025 1:58 PM IST

    ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ൽ ഇ​ന്ന്

    രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പി.​എ​സ്.​ജി ഫ്ല​മെ​ങ്ങോ​ക്കെ​തി​രെ പോ​രി​നി​റ​ങ്ങും
    ദോ​ഹ: ക്ല​ബ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പി​ന്റെ ഫൈ​ന​ലി​ന് ഇ​ന്ന് വേ​ദി​യൊ​രു​ങ്ങും. മെ​ക്‌​സി​ക്കോ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക്രൂ​സ് അ​സു​ലി​നെ​യും ഏ​ഷ്യ-​പ​സി​ഫി​ക് നോ​ക്കൗ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പി​ര​മി​ഡ് എ​ഫ്.​സി​യെ​യും കീ​ഴ​ട​ക്കി ചാ​ല​ഞ്ച​ർ ക​പ്പ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ സൗ​ത്ത് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ഫ്ല​മെ​ങ്ങോ​ക്കെ​തി​രെ, യു​വേ​ഫ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ പി.​എ​സ്.​ജി ഇ​ന്ന് പോ​രി​നി​റ​ങ്ങും. അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി എ​ട്ടി​നാ​ണ് കി​ക്കോ​ഫ്.

    ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ വ​മ്പ​ന്മാ​രാ​യ ഇ​ന്റ​ർ മി​ലാ​നെ 5-0ത്തി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് പി.​എ​സ്.​ജി യു​വേ​ഫ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. പി.​എ​സ്.​ജി താ​ര​വും, ബാ​ല​ൺ ഡി ​ഓ​ർ പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വു​മാ​യ ഉ​സ്മാ​ൻ ഡെം​ബ​ലെ, മൊ​റോ​ക്ക​ൻ താ​രം അ​ഷ്റ​ഫ് ഹ​കി​മി എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ഇ​ന്ന് ഫൈ​ന​ലി​ൽ പി.​എ​സ്.​ജി​ക്കാ​യി ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടും. മെ​ക്സി​ക്കോ​യു​ടെ ക്രൂ​സ് അ​സു​ലി​നെ​യും ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ പി​ര​മി​ഡ്സ് എ​ഫ്‌.​സി​യെ​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ചാ​ല​ഞ്ച​ർ ക​പ്പ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഫ്ല​മെ​ങ്ങോ എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്ത് അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ക. അ​തേ​സ​മ​യം, ലോ​കോ​ത്ത​ര കാ​യി​ക ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രേ​സ​മ​യം ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന-​സം​ഘാ​ട​ന മി​ക​വി​നെ​യാ​ണ് എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന ഫി​ഫ ഫൈ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ രാ​ജ്യ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ച​രി​ത്രം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്.

    ഫി​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് 20 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ മു​ത​ലാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ www.roadtoqatar.qa എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. എ​ല്ലാ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രൂ​പ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​കു​ക. കൂ​ടാ​തെ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​വേ​ശ​ന സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള ഇ​രി​പ്പി​ട ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും. പ്ര​വേ​ശ​ന സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ accessibility-fic@sc.qa എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ക്ക​ണം. ഫി​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ന് ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ദോ​ഹ മെ​ട്രോ​യി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ യാ​ത്ര അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

