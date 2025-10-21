ഇന്റർ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ് ഡാൻസ് മത്സരംtext_fields
ദോഹ: വിദ്യാർഥികളുടെ സാംസ്കാരിക-സർഗാത്മക ഉത്സവമായി ഒലിവ് ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ‘നാട്യപ്രതിഭ -ബാങ്ങിങ് ബീറ്റ്സ് 2025’ ഇന്റർ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ് ഡാൻസ് മത്സരം മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്ന ഐശ്വര്യ രാജീവ് നിലവിളക്ക് തെളിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രിൻസിപ്പൽ ജേക്കബ് മാത്യു, അക്കാദമിക് അഡ്വൈസർ ഡോ. റോസമ്മ ഫിലിപ്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കാദമിക്സ് രൂപീന്ദർ കൗർ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓപറേഷൻസ് ശാലിനി റാവത്ത്, സീനിയർ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് പ്രിയ വിജു, അക്കാദമിക് കോഓഡിനേറ്റർ കരിഷ്മ ഇനാംദാർ എന്നിവരും മറ്റു വിശിഷ്ടാതിഥികളും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
ബാങ്ങിങ് ബീറ്റ്സ് വിഭാഗത്തിൽ ലോയോള ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. ഡി.പി.എസ് -എം.ഐ.എസ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഒലിവ് ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ അൽ തുമാമ കാമ്പസ് മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. നാട്യപ്രതിഭ വിഭാഗത്തിൽ ഡി.പി.എസ് -എം.ഐ.എസ് ഒന്നാം സ്ഥാനവും ഒലിവ് ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ ഉമ്മു സലാൽ അലി കാമ്പസ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും, ലോയോള ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. സമാപന ചടങ്ങിൽ വിജയികൾക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register