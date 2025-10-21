Begin typing your search above and press return to search.
    21 Oct 2025
    ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ഗ്രൂ​പ് ഡാ​ൻ​സ് മ​ത്സ​രം

    ഒ​ലി​വ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘നാ​ട്യ​പ്ര​തി​ഭ -ബാ​ങ്ങി​ങ് ബീ​റ്റ്സ് 2025’ ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ഗ്രൂ​പ് ഡാ​ൻ​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ

    ദോ​ഹ: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക-​സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ഉ​ത്സ​വ​മാ​യി ഒ​ലി​വ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘നാ​ട്യ​പ്ര​തി​ഭ -ബാ​ങ്ങി​ങ് ബീ​റ്റ്സ് 2025’ ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ഗ്രൂ​പ് ഡാ​ൻ​സ് മ​ത്സ​രം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന ഐ​ശ്വ​ര്യ രാ​ജീ​വ് നി​ല​വി​ള​ക്ക് തെ​ളി​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ഡോ. ​റോ​സ​മ്മ ഫി​ലി​പ്, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്സ് രൂ​പീ​ന്ദ​ർ കൗ​ർ, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ശാ​ലി​നി റാ​വ​ത്ത്, സീ​നി​യ​ർ ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് പ്രി​യ വി​ജു, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ക​രി​ഷ്മ ഇ​നാം​ദാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റു വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ബാ​ങ്ങി​ങ് ബീ​റ്റ്‌​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ലോ​യോ​ള ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഡി.​പി.​എ​സ് -എം.​ഐ.​എ​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഒ​ലി​വ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ അ​ൽ തു​മാ​മ കാ​മ്പ​സ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. നാ​ട്യ​പ്ര​തി​ഭ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഡി.​പി.​എ​സ് -എം.​ഐ.​എ​സ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഒ​ലി​വ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഉ​മ്മു സ​ലാ​ൽ അ​ലി കാ​മ്പ​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, ലോ​യോ​ള ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ​വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

