Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 12:49 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 12:49 PM IST

    ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​രം; എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം

    ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​രം; എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം
    ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സോ​ഹ​ൻ

    സ​ന്ദീ​പ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    ഖ​ത്ത​ർ: ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ്പെ​ക്ട്ര ഗ്ലോ​ബ​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്കൂ​ൾ​ത​ല ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ആ​റാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സോ​ഹ​ൻ സ​ന്ദീ​പി​ന് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം. ‘ഖ​ത്ത​ർ ന​മ്മു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ല​യി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹ​വും ആ​ദ​ര​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യം, സം​സ്കാ​രം, ദേ​ശീ​യ അ​ഭി​മാ​നം എ​ന്നി​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചു.സോ​ഹ​ൻ സ​ന്ദീ​പി​ന്റെ ചി​ത്ര​ത്തി​ലെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും, പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച രീ​തി​യും വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​ശം​സ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി. എം.​ഇ.​എ​സ് സ്കൂ​ൾ ആ​ർ​ട്ട് അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ സു​രേ​ഷി​ന്റെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് സോ​ഹ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ​ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച സോ​ഹ​ൻ സ​ന്ദീ​പി​നെ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലും മ​റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    TAGS:winnersdrawing competitionMES Indian Schoolgulf news malayalam
