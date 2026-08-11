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    Qatar
    Posted On
    date_range 11 Aug 2026 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2026 12:44 PM IST

    ഇൻഫ്ലുവൻസ, കോവിഡ് പ്രതിരോധം; വിഡിയോ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം

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    അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
    ഇൻഫ്ലുവൻസ, കോവിഡ് പ്രതിരോധം; വിഡിയോ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം
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    ദോഹ: ഇൻഫ്ലുവൻസ, കോവിഡ്-19 എന്നിവയുടെ പ്രതിരോധവും നിയന്ത്രണവും മുൻനിർത്തി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നടത്തുന്ന ആഗോള യുവജന മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർഥികൾക്കും യുവ പ്രഫഷണലുകൾക്കും വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യൂത്ത് വിഡിയോ മത്സരത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചതായി ഖത്തർ പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    ഇൻഫ്ലുവൻസ, കോവിഡ്-19 എന്നിവയുടെ പ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക, വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളെ ചെറുക്കുക, ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ് ബോധവൽക്കരണ വിഡിയോതയാറാക്കേണ്ടത്.

    "ഇൻഫ്ലുവൻസ, കോവിഡ്-19 തുടങ്ങിയ ശ്വാസകോശ അണുബാധകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കും -എന്നതാണ് മത്സര പ്രമേയം. 18 മുതൽ 35 വയസ്സുവരെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കും യുവ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും മത്സരത്തിൽ പങ്കാളികളാകാം. സെപ്റ്റംബർ 13 വരെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

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    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - ഇൻഫ്ലുവൻസ, കോവിഡ് പ്രതിരോധം; വിഡിയോ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം
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