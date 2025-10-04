Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightദോഹ ഹമദ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 9:49 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 9:49 PM IST

    ദോഹ ഹമദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരിക്ക് സുഖപ്രസവം --അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും നാട്ടിലേക്ക് യാത്രയാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    ദോഹ ഹമദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരിക്ക് സുഖപ്രസവം --അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും നാട്ടിലേക്ക് യാത്രയാക്കി
    cancel
    Listen to this Article

    ദോഹ: ദോഹ ഹമദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരിക്ക് സുഖപ്രസവം. അഹമ്മദാബാദിൽനിന്ന് അമേരിക്കയിലെ അറ്റ്ലാന്റയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ ഹമദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ചാണ് മാതാവ് കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത്. ഇരുവർക്കും ആവശ്യമായ പരിചരണവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കി ​ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചു. പുനർജനി ഖത്തർ, ഗുജറാത്തി സമാജ് എന്നീ സാമൂഹിക സംഘടനകളുടെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിപുൽ, ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ഡോ. ഈഷ് സിംഗാൾ, ചന്ദൻ കുമാർ (കൗൺസിലർ വിങ്), രവി രതി (ലേബർ വിങ്) തുടങ്ങിയവരുടെ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് ഇരുവരെയും നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചത്. പുനർജനി ഖത്തറിന്റെ ഭാരവാഹികളായ സുശാന്ത് സവർദേക്കർ, സന്ധ്യ കുമാരി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ക്ഷേമവും സുരക്ഷിത യാത്രയും ഉറപ്പാക്കിയ വിവിധ കൂട്ടായ്മകളുടെ ശ്രമങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അഭിനന്ദിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsdohadoha airportQatartop news
    News Summary - Indian woman delivers baby safely at Doha Hamad Airport — mother and newborn sent home.
    Similar News
    Next Story
    X