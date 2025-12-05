Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    5 Dec 2025 7:37 AM IST
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ന്‍റ​ര്‍ ചെ​സ്, ത്രോ​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ് ഇ​ന്ന്

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ന്‍റ​ര്‍ ചെ​സ്, ത്രോ​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ് ഇ​ന്ന്
    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി​യു​ടെ അ​പെ​ക്സ് ബോ​ഡി​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്പോ​ര്‍ട്സ് സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഖേ​ല്‍ മ​ഹോ​ത്സ’​വി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ചെ​സ്, ത്രോ​ബാ​ള്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റു​ക​ള്‍ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റും. അ​ണ്ട​ര്‍ 9, 11, 15 വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന റാ​പ്പി​ഡ് ചെ​സ് ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റ് അ​ബു ഹ​മൂ​റി​ലെ അ​ൽ ജ​സീ​റ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടു​മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​മാ​യി 370ല​ധി​കം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ ഇ​തി​ന​കം ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഏ​കാ​ഗ്ര​ത, സ്പോ​ർ​ട്സ്മാ​ൻ​ഷി​പ് എ​ന്നി​വ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ലി​യ വേ​ദി​യാ​യി മ​ത്സ​രം മാ​റും. ഇ​ന്‍ഡോ ഖ​ത്ത​റി​ന്‍റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഹൊ​ര്‍വി​റ്റ​സ് ബി​ഷ​പ്പ് ചെ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യു​മാ​ണ് ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു​മു​ത​ല്‍ ആ​സ്പ​യ​ര്‍ സോ​ണി​ലെ ഡോ​മി​ല്‍ വെ​ച്ച് വ​നി​ത​ക​ള്‍ക്കാ​യു​ള്ള ‘ത്രോ​ബാ​ള്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റ്’ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും. ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ ക്ല​ബു​ക​ളി​ലും ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലും നി​ന്നു​ള്ള 12 മു​ൻ​നി​ര വ​നി​താ ടീ​മു​ക​ൾ ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. വ​നി​ത​ക​ളി​ൽ കാ​യി​ക​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ആ​രോ​ഗ്യ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക, സ​മൂ​ഹ ഐ​ക്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഖ​ത്ത​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഐ.​എ​സ്.​സി കോ​ര്‍ഡി​നേ​റ്റി​ങ് ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യ ഹ​രീ​ഷ് പാ​ണ്ഡേ ഇ​രു പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ണു​ന്ന​തി​ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന കാ​യി​ക​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​യും ആ​വേ​ശ​ത്തെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ഐ.​എ​സ്.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ എ​ല്ലാ വ​ര്‍ഷ​വും ഖേ​ൽ മ​ഹോ​ത്സ​വ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ഞ്ചാ​ബി ക​ബ​ഡി, വ​നി​താ ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ​രി​ശീ​ല​നം, ബൗ​ളി​ങ് മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ ഇ​തി​നോ​ട​കം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​താ​യി ഐ.​എ​സ്.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ഫു​ട്ബാ​ള്‍, വോ​ളി​ബാ​ള്‍, ക്രി​ക്ക​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഡി​സം​ബ​ര്‍ ജ​നു​വ​രി മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കും. മ​ത്സ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് എ​ല്ലാ കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പി​ന്തു​ണ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വു​മാ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഐ.​എ​സ്.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

