    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ

    ഇന്ത്യൻ കൾചറൽ സെന്ററിൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ

    നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്


    ഐ​ക്യം, ദേ​ശ​സ്‌​നേ​ഹം, രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ള്ള സ​മ​ർ​പ്പ​ണം എ​ന്നീ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ ഫി​നാ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് അ​ലി താ​ജ് ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ (അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ) റോ​ബി​ൻ കെ. ​ജോ​സ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ധ്യാ​പ​ക​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും വി​വി​ധ ദേ​ശീ​യോ​ദ്ഗ്ര​ഥ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ കെ.​പി, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​റ​ഹീം കു​ന്നു​മ്മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​സേ​നാ​നി​ക​ളു​ടെ ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ഓ​രോ പൗ​ര​ന്റെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ത്തെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മ​ഷൂ​ദ് വി.​സി, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ (സി.​സി.​എ) ഷി​ഹാ​ബു​ദീ​ൻ എം ​ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.


    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്


    ദോ​ഹ: ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്റ്റി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ റ​ഫീ​ഖ് റ​ഹീം എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. സീ​നി​യ​ർ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, സ്കൂ​ൾ സ്റ്റാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് സം​സാ​രി​ച്ച പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ റ​ഫീ​ക്ക് റ​ഹിം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച ധീ​ര​ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി​ക​ളു​ടെ സേ​വ​ന​ത്തെ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ക​ലാ​വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​നം പ്രേ​ക്ഷ​ക​രി​ൽ ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നം ഉ​ണ​ർ​ത്തി. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഏ​വ​ർ​ക്കും മ​ധു​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് പ​രി​സ​മാ​പ്തി​യാ​യി.

