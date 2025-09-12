Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 2:54 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 2:54 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​ക്ക് വീ​ണ്ടും ഇ​ടി​വ്

    qatar riyal
    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും ഇ​ടി​വു​വ​ന്ന​തോ​ടെ രൂ​പ​യു​മാ​യു​ള്ള വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ കു​തി​ച്ചു​ക​യ​റി ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ.വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ത്തെ എ​ക്സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​പ്ര​കാ​രം 24.25 വ​രെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യാ​ണ് ഒ​രു ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും റി​യാ​ൽ രൂ​പ​ക്കെ​തി​രെ കു​തി​പ്പു ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും അ​ടു​ത്തി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ യു.​എ​സ് ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​രി​ഫ് നി​ര​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ന് പി​റ​കെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ ദു​ർ​ബ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന് പി​റ​കെ ഇ​ന്ത്യ​യും യു.​എ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സൂ​ച​ന​യും വി​പ​ണി​യെ ബാ​ധി​ച്ചു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​നെ​തി​രെ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം അ​ഞ്ച് പൈ​സ​യോ​ളം ഇ​ടി​ഞ്ഞു. രൂ​പ​യു​ടെ അ​ടു​ത്തി​ടെ​യു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഇ​ടി​വാ​ണി​ത്. ഇ​തി​ന് പി​റ​കെ രൂ​പ​യു​മാ​യു​ള്ള വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​ർ, കു​വൈ​ത്ത്, യു.​എ.​ഇ, സൗ​ദി, ഒ​മാ​ൻ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ​സ് താ​രി​ഫ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ നാ​ല് രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം വ​ർ​ധ​ച്‍യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​റി​ന്റെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    Girl in a jacket

