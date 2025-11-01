Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 12:23 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ർ​മ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ്; ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ർ​മ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ്; ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ർ​മ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് -2025 ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റു​മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ർ​മ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് -2025ലെ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ബി​ൻ ഒ​മ്രാ​ൻ അ​രീ​ഫ് റ​സി​ഡ​ൻ​സി​ൽ ന​ട​ന്നു. സ​ൺ​റൈ​സേ​ഴ്സ് ഹി​ലാ​ൽ, വ​ക്റ സൂ​പ്പ​ർ കി​ങ്സ്, റോ​യ​ൽ ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ബി​ൻ ഒ​മ്രാ​ൻ, മാ​ർ​ക്കി​യ നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്സ് എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ജ​ഴ്‌​സി​ക​ളാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ന്മാ​രാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ എ​രി​യാ​ൽ, സ​മീ​ർ കെ.​ഐ, ആ​രി​ഫ് ബം​ബ്രാ​ണ, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് അ​ലി, ഹ​നീ​ഫ് പേ​രാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും മാ​ന​സി​ക ഉ​ല്ലാ​സ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വേ​ദി​യാ​കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    X