Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 11:35 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ർ​മ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് -25; മാ​ർ​ക്കി​യ നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്സ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ

    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ർ​മ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് -25; മാ​ർ​ക്കി​യ നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്സ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ർ​മ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് -25ൽ ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റു​മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വ​ക്റ നോ​ബ​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ർ​മ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് 2025ൽ ​ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​ൺ​റൈ​സ​സ് ഹി​ലാ​ലി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി മാ​ർ​ക്കി​യ നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്സ് കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യി അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു, മി​ക​ച്ച ബൗ​ള​റാ​യി ടി.​പി. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി.

    ലീ​ഗി​ൽ സ​ൺ​റൈ​സ​സ് ഹി​ലാ​ൽ, വ​ക്റ സൂ​പ്പ​ർ കി​ങ്, റോ​യ​ൽ ചാ​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ബി​നോം​റാ​ൻ, മാ​ർ​ക്കി​യ നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്സ് എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ മി​ക​ച്ച ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ചു. ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി സ​ജീ​ർ, സ​മീ​ർ കെ.​ഐ, റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ന​ൽ​കി. റ​ണ്ണേ​ഴ്സ്-​അ​പ് ടീ​മി​ന് ട്രോ​ഫി ഷ​രീ​ഫ് മേ​പു​രി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ എ​രി​യാ​ൽ, ആ​രി​ഫ് ബ​ബ്ര​ണ, അ​മീ​ർ അ​ലി, ഹ​നീ​ഫ് പേ​രാ​ൽ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് നെ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന്, ഷാ​ന​വാ​സ് ബേ​ദ്രി​യ, ജ​സ്സി​ർ മാ​ങ്ങാ​ട്, ജാ​ഫ​ർ വാ​ക്ര, ശ​നീ​ബ് അ​രീ​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

