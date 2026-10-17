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    ആ​സി​ഫ് എം. ​ക​രീ​മി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം ഖ​ത്ത​റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

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    ആ​സി​ഫ് എം. ​ക​രീ​മി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം ഖ​ത്ത​റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
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    ആ​സി​ഫ് എം. ​ക​രീ​മി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: സേവന കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ആ​സി​ഫ് എം. ​ക​രീ​മി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം (ഐ.​എം.​എ​ഫ്) ഖ​ത്ത​ർ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഐ.​എം.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ പ​രു​മ​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ദി​ഖ്‌ ചെ​ന്നാ​ട​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വ​ർ പാ​ലേ​രി, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം റീ​ജ​ന​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യി​ൽ, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ബി​സി​ന​സ് ഡ​വ​ല​പ്പ്മെ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ജാ​ബി​ർ അ​ബ്‌​ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, ഐ.​എം.​എ​ഫ് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം ആ​ർ.​ജെ. നി​സ, മു​സ്താ​ഖ് അ​ല​വി, അ​ബ്ബാ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ഐ.​എം.​എ​ഫ് സൗ​ഹൃ​ദ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​മാ​നു​ല്ല വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര, നൗ​ഷാ​ദ് അ​തി​രു​മ​ട, പി.​വി.​എ. നാ​സ​ർ, റ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. തുടർന്ന് ആ​സി​ഫ് എം. ​ക​രീം മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്റ്റാ​ർ റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​എം.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ആ​സി​ഫി​ന് സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഫീ​ക്ക് അ​റ​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​ർ.​ജെ. ര​തീ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Indian Media Forum Qatar gave farewell to madhyamam reporter
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