ഇന്ത്യൻ എംബസി സ്പെഷൽ കോൺസുലർ ക്യാമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ചtext_fields
ദോഹ: ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്കായി ഇന്ത്യൻ എംബസിയും അപ്പെക്സ് സംഘടനയായ ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിറ്റി ബെനവലന്റ് ഫോറവും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്പെഷൽ കോൺസുലർ ക്യാമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച അൽ ഖോർ ഗൾഫ് ഏഷ്യ കോൺട്രാക്ടിങ്ങിൽ (ദുഹൈൽ സ്ട്രീറ്റ് /515, ആർ.എൽ.സി സപ്പോർട്ട് സർവിസ് ഏരിയ വെസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് എസ്.ഐ -30 ബിസെഡ് 50) നടക്കും.
രാവിലെ ഒമ്പതുമുതൽ രാവിലെ 11 വരെയാണ് ക്യാമ്പ്. ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്കുള്ള പാസ്പോർട്ട്, അറ്റസ്റ്റേഷൻ, പി.സി.സി സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. പങ്കെടുക്കുന്നവർ എല്ലാ രേഖകളുടെയും പകർപ്പ് സഹിതം എത്തണം. ഓൺലൈൻ ഫോറം പൂരിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം രാവിലെ എട്ടുമുതൽ ലഭ്യമാണ്.
തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയിലെത്തിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടാകും. ഐ.സി.ബി.എഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഡെസ്കും ലഭ്യമാണ്.
പുതുക്കിയ പാസ്പോർട്ടുകൾ മാർച്ച് ആറിന് ഇതേ വേദിയിൽ വിതരണംചെയ്യും. ലൊക്കേഷനായി ക്യു.ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യണം.
