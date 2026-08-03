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    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Aug 2026 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Aug 2026 10:42 AM IST

    സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ പരിപാടികളുമായി ഇന്ത്യൻ എംബസി

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    സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ പരിപാടികളുമായി ഇന്ത്യൻ എംബസി
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    ദോഹ: ഭാരതത്തിന്റെ 80ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് ഖത്തറിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിനായി ദോഹയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികൾ ആഗസ്റ്റ് 15ന് രാവിലെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ സെന്ററിൽ (ഐ.സി.സി) നടക്കും. രാവിലെ 6.45-ന് പതാക ഉയർത്തുന്നതോടെ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാകും. തുടർന്ന് ദേശഭക്തി ഉണർത്തുന്ന വിവിധ കലാ -സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ അരങ്ങേറും. ആഘോഷ പരിപാടികളിലേക്ക് ഖത്തറിലെ മുഴുവൻ പ്രവാസികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി എംബസി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:newsGulf Newsindian embassyIndependence Day Celebrations
    News Summary - Indian Embassy holds Independence Day celebrations
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