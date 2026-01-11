Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    date_range 11 Jan 2026 1:30 PM IST
    date_range 11 Jan 2026 1:30 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ ദി​വ​സ് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പ​ച്ച പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ ദി​വ​സ്

    ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    നാ​രി ശ​ക്തി എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    നാ​രി ശ​ക്തി എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലൂ​ന്നി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വ​നി​ത നേ​താ​ക്ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    ​ദോ​ഹ: ദോ​ഹ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ (ഐ.​സി.​സി) വെ​ച്ച് പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ ദി​വ​സ് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​നെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ലു​ള്ള ഓ​രോ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ന്റെ​യും ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള എം​ബ​സി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ ബ​ന്ധം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പാ​ല​മാ​ണ് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​മെ​ന്നും, അ​വ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം താ​മ​സ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    ​ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ എം​ബ​സി​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ‘നാ​രി ശ​ക്തി’ (സ്ത്രീ​ശ​ക്തി) എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലൂ​ന്നി​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സേ​വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​ന്ത്യ -ഖ​ത്ത​ർ സൗ​ഹൃ​ദം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള​നു​ഷ്ഠി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​യി​ലെ വ​നി​ത നേ​താ​ക്ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സേ​വ​നം, മാ​ധ്യ​മം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ നേ​തൃ​പാ​ട​വ​ത്തി​ന് എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഹ​മീ​ദ കാ​ദ​ർ, ഡി.​പി.​എ​സ് മോ​ഡേ​ൺ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​സ്ന ന​ഫീ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ​ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സേ​വ​ന -​സാം​സ്കാ​രി​ക, ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള​നു​ഷ്ഠി​ച്ച ഐ.​സി.​സി വ​നി​ത ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഞ്ജ​ന മേ​നോ​ൻ, ഐ.​സി.​സി എം.​സി മെം​ബ​ർ​ ന​ന്ദി​നി അ​ബ്ബ​ഗൗ​ണി, അ​പ​ർ​ണ ശ​ര​ത് (ബി​ല്ല​വാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ), ഉ​ഷ പാ​ട്ടീ​ൽ (മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ണ്ഡ​ൽ), സെ​റീ​ന അ​ഹ​ദ് (ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി), നീ​ലാം​ബ​രി സു​ശാ​ന്ത് (ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് എം.​സി മെം​ബ​ർ)​ എ​ന്നി​വ​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. മാ​ധ്യ​മ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ​പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഇ​ന്ത്യ -ഖ​ത്ത​ർ സൗ​ഹൃ​ദം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് അ​ൻ​ഷു ജെ​യി​ൻ, ആ​ഫ്രി​ൻ ഖാ​ൻ, നാ​സി​യ അ​മീ​ർ, അ​നു ശ​ർ​മ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ആ​ദ​രം ന​ൽ​കി. ച​ട​ങ്ങി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘നാ​രി ശ​ക്തി’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​പാ​ട​വ​ത്തെ​യും അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ച് പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ, സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​നം എ​ങ്ങ​നെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:pravasiindian embassyoverseasqatar​
