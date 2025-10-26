Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 11:44 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ വെ​ന​സ്ഡേ ഫി​യ​സ്റ്റ

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ വെ​ന​സ്ഡേ ഫി​യ​സ്റ്റ
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വെ​ന​സ്ഡേ ഫി​യ​സ്റ്റ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ 

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​സി.​സി) ഓ​രു​ങ്ങി​നൈ​ന്ത ത​മി​ഴ​ർ പേ​ര​വൈ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് 'വെ​ന​സ്ഡേ ഫി​യ​സ്റ്റ - 'മ​ണ്ണി​ൻ മൊ​ഴി' സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ത​മി​ഴ് സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​ത വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ​ല്ലാ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും സാം​സ്കാ​രി​ക സൗ​ഹൃ​ദ​വും ഐ​ക്യ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഐ.​സി.​സി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ സ​യ​ൻ​സ് ഇ​ന്ത്യ ഫോ​റം ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​നി​വാ​സ്, ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ദീ​ഖ് സി.​ടി. എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഐ.​സി.​സി അ​ഫി​ലി​യേ​ഷ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ര​വീ​ന്ദ്ര പ്ര​സാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും വി​ദ്യാ സെ​ൽ​വി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഐ.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശാ​ന്ത​നു ദേ​ശ്പാ​ണ്ഡെ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബ്ര​ഹാം കെ. ​ജോ​സ​ഫ്, ഐ.​സി.​സി മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് അ​നു​ബ​ന്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ശാ​ന്തി​നി​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക.

