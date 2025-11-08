Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 10:51 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ളം സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​ശോ​കാ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ കേ​ര​ളീ​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ വ​സ്ത്ര​മ​ണി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ കേ​ര​ളീ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക ത​നി​മ വി​ളി​ച്ചോ​തി​യ ക​ള​രി​പ്പ​യ​റ്റ് സം​ഘ​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, തി​രു​വാ​തി​ര​ക​ളി, ക​ഥ​ക​ളി, മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, പ​ഞ്ചാ​രി​മേ​ളം, മാ​ർ​ഗം​ക​ളി, ഒ​പ്പ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ഡോ. ​വൈ​ഭ​വ് എ. ​ത​ണ്ഡ​ലേ ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​ശ​സ്‌​ത മ​ല​യാ​ളം ക​വി​യും സി​നി​മ​ഗാ​ന ര​ച​യി​താ​വു​മാ​യ വ​യ​ലാ​ർ ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​വ​ർ​മ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ശ​സ്‌​ത ഇ​ട​ക്ക ക​ലാ​കാ​ര​നാ​യ ഡോ. ​തൃ​ശൂ​ർ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ സോ​പാ​ന സം​ഗീ​തം പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം ത​ല​വ​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം ച​ട​ങ്ങി​ൽ വ​യ​ലാ​ർ ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​വ​ർ​മ കൈ​മാ​റി. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ രു​ചി​പ്പെ​രു​മ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​ര​ള ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മി​ക​വേ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala piraviQatar NewscelebratedIndian cultural center
    News Summary - Indian Cultural Center celebrates Kerala Piravi Day
    Similar News
    Next Story
    X