    date_range 30 Sept 2025 9:23 AM IST
    date_range 30 Sept 2025 9:23 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ആ​യു​ർ​വേ​ദ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ആ​യു​ർ​വേ​ദ ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​യു​ർ​വേ​ദ ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ​ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​സി.​സി) ദോ​ഹ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് 'ആ​യു​ർ​വേ​ദ ഫോ​ർ പീ​പ്ൾ ആ​ൻ​ഡ് പ്ലാ​ന​റ്റ്' എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ആ​യു​ർ​വേ​ദ ദി​നാ​ച​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ്പെ​ഷ​ൽ വെ​ന​സ് ഡേ ​ഫി​യ​സ്റ്റ​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​യും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സു​സ്ഥി​ര​ത​യെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ആ​യു​ർ​വേ​ദ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും പ്ര​സ​ക്തി​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി. ഐ.​സി.​സി അ​ഫി​ലി​യേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം ത​ല​വ​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര പ്ര​സാ​ദ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലെ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ന്ദു എ​ൻ. നാ​യ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ധു​നി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ആ​യു​ർ​വേ​ദ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​സ​ക്തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ, ആ​യു​ർ​വേ​ദ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. 'ആ​യു​ർ​വേ​ദ ഫോ​ർ പീ​പ്ൾ ആ​ൻ​ഡ് പ്ലാ​ന​റ്റ്' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ​ഡോ. ​ഫ​സീ​ഹ അ​ഷ്‌​ക​ർ ക്ലാ​സ് എ​ടു​ത്തു. ആ​രോ​ഗ്യ​വും ക്ഷേ​മ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ഔ​ഷ​ധ സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ ഹൗ​സ് ആ​ക്റ്റി​വി​റ്റി​സ് ത​ല​വ​ൻ വെ​ങ്ക​പ്പ ഭാ​ഗ​വ​തു​ല ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ഞ്ജു മ​നോ​ജ് അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.ഐ.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശാ​ന്ത​നു ദേ​ശ്പാ​ണ്ഡെ, ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബ്ര​ഹാം കെ. ​ജോ​സ​ഫ്, ഐ.​സി.​സി. മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, അ​നു​ബ​ന്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

