ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
ദോഹ: വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ സഹമന്ത്രി മറിയം ബിൻത് അലി ബിൻ നാസർ അൽ മിസ്നദ് ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിപുലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പരസ്പര താൽപര്യമുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായി. സംഘർഷങ്ങൾ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും ചർച്ചകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനും, മേഖലയുടെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പിന്തുണ ശക്തമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മന്ത്രി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
സംഭാഷണത്തിന്റെയും നയതന്ത്രത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യവും അവർ വിശദീകരിച്ചു.
