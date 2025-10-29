Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 9:59 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഖ​ല​ഫ് ബി​ൻ ഹ​ത്താ​ബ് അ​ൽ കാ​ബി ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ലു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ദോ​ഹ: സു​ര​ക്ഷാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​മ​ട​ക്കം വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് ഖ​ത്ത​ർ. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഖ​ല​ഫ് ബി​ൻ ഹ​ത്താ​ബ് അ​ൽ കാ​ബി ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ലു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും അ​വ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    TAGS:QatarNewsIndian Ambassadorgulf news malayalam
