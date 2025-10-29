Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 29 Oct 2025 9:59 AM IST
Updated Ondate_range 29 Oct 2025 9:59 AM IST
ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Indian Ambassador held a meeting
Listen to this Article
ദോഹ: സുരക്ഷാ മേഖലകളിലെ സഹകരണമടക്കം വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഖത്തർ. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി അബ്ദുല്ല ബിൻ ഖലഫ് ബിൻ ഹത്താബ് അൽ കാബി ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിപുലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ചൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നു ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.
യോഗത്തിൽ പൊതുതാൽപര്യമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളും വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണവും അവയെ പിന്തുണക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള മാർഗങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story