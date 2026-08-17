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    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Aug 2026 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2026 9:05 AM IST

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ്’ പ്ര​മോ​ഷ​ന് തു​ട​ക്കം

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    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ്’ പ്ര​മോ​ഷ​ന് തു​ട​ക്കം
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    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ്’ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ചാ​ർ​ജ്

    ഡി ​അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് സ​ന്ദീ​പ് കു​മാ​ർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 80-ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റിന്റെ ഖ​ത്ത​റി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ഔ​ട്ട് ലെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ‘ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ് 2026’പ്രമോഷന് തുടക്കം. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സം​സ്കാ​രം, പാ​ര​മ്പ​ര്യം, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ൾ, ക​ര​കൗ​ശ​ല പൈ​തൃ​കം എ​ന്നി​വ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് ലു​ലു ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ൽ ഗ​റാ​ഫ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ, ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ചാ​ർ​ജ് ഡി ​അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് സ​ന്ദീ​പ് കു​മാ​ർ, ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും സി.​എ​സ്.​ഒ​യു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ത്താ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ക​ല​ക​ൾ, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ക​ര​കൗ​ശ​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​രി​ട​ത്ത് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ളും വി​ല​ക്കു​റ​വു​ക​ളും ല​ഭി​ക്കും.

    സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, പ​ഴം-​പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ത്സ​വ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യ്ക്കൊ​പ്പം വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ രു​ചി​ക​ൾ വി​ള​മ്പു​ന്ന ലൈ​വ് ഹോ​ട്ട്-​ഫു​ഡ് കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.ബി​രി​യാ​ണി, വി​വി​ധ ക​റി​ക​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ട്രീ​റ്റ് ഫു​ഡ്, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മി​ഠാ​യി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യ്ക്കൊ​പ്പം സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​വും ആ​ധു​നി​ക​വു​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ എ​ല്ലാ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ് പ്ര​മോ​ഷ​നും പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21 വ​രെ തു​ട​രും.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 80-ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ഏ​തൊ​രു ഭാ​ര​തീ​യ​നും അ​ഭി​മാ​ന നി​മി​ഷ​മാ​ണെ​ന്നും 2047ൽ ​രാ​ജ്യം നൂ​റാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ഇ​ന്ത്യ​യെ ഒ​രു 'വി​ക​സി​ത ഭാ​ര​തം' ആ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് നാം ​കു​തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ചാ​ർ​ജ് ഡി ​അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് സ​ന്ദീ​പ് കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്കാ​രം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നും ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 25 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പ് ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ത്താ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ ഉ​ത്സ​വ്, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പേ​യ്‌​മെ​ന്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം, വാ​ർ​ഷി​ക മാ​മ്പ​ഴ​മേ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം സു​ദൃ​ഢ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ ലു​ലു​വി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ട്. പ്ര​തി​കൂ​ല ആ​ഗോ​ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭ​ക്ഷ്യ ക​യ​റ്റു​മ​തി മേ​ഖ​ല ശ​ക്ത​മാ​യി നി​ല​കൊ​ണ്ടു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ എ​ന്നും വി​ശ്വ​സ്ത പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    TAGS:Gulf NewsLuLu HypermarketGulf UpdateQatar News
    News Summary - india uthsav promotion in lulu hypermaket
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